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    Ретротранспорт и машины из будущего проедут по городу и займут его центр

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    Три дня подряд по Петербургу колесит самый необычный транспорт: на улицах будут встречаться как настоящие раритеты, так и модели, которые мало кто до этого видел. С 18 по 20 мая в центре запланированы выставки самых нестандартных машин и автобусов. Вход свободный, 0+

    Фото: retroparade.ru/
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    В пятницу и субботу самые новые и модные модели техники припаркуются на Манежной площади, вдоль Итальянской, Кленовой и Инженерной улиц. Со всеми инновационными моделями до вечера разрешено фотографироваться и рассматривать их детально.

    20 мая центр наполнят настоящие раритеты: в 9:45 от сквера Малые Гаванцы стартуют автобусы, грузовые и легковые автомобили. Чтобы места в автобусах не пустовали, в них организаторы разрешили прокатиться желающим. Мест немного, занимать очередь нужно на Морской набережной около площади Беллинсгаузена. Там в 9:40, 10:00 и 10:20 по очереди пройдут посадки в три волны. Официально пробег стартует в 10:00. Машины, мотоциклы, грузовики, специальная техника, троллейбусы, пригнанные из разных городов, проедут по Морской набережной от Мичманской улицы до площади Европы. В 13:00 к мини-параду присоединятся трамваи. Их локация — Средний проспект Васильевского острова.

    До 12:00 происходящее будет транслироваться на экранах на Манежной площади. Именно сюда после пробега приедут водители. Ретротранспорт займёт Инженерную улицу, Кленовую аллею, Замковую улицу, набережную Фонтанки, площадь Белинского и Караванную. До вечера на площадках играет музыка. Машины-участники ничем не ограждены, чтобы смотреть и изучать детали и взрослым, и детям было легче и интереснее. (0)+

    Подробности о параде и выставке удобнее всего смотреть в группе во «ВКонтакте» и на сайте проекта.

    Ольга Минеева

    Фото: retroparade.ru/

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