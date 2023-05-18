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    Глава парламента Крыма заявил, что на железной дороге произошел подрыв

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    Причиной ЧП на железнодорожной дороге в Крыму стал подрыв. Об этом 18 мая сообщил глава парламента республики Владимир Константинов, пишет РИА Новости.

    В результате повреждения железнодорожного полотна в Симферопольском районе утром в четверг с рельсов сошли несколько грузовых вагонов поезда. Пострадавших нет. Движение электричек от Симферополя до Севастополя приостановлено. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

    В пресс-службе Крымской железной дороги заявили, что ЧП произошло из-за «вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта».

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    Комментарии 19

    Гость18 Мая 2023 в 12:50
    Не хорошо, очень..
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