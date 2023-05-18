Глава парламента Крыма заявил, что на железной дороге произошел подрыв

Причиной ЧП на железнодорожной дороге в Крыму стал подрыв. Об этом 18 мая сообщил глава парламента республики Владимир Константинов, пишет РИА Новости.



В результате повреждения железнодорожного полотна в Симферопольском районе утром в четверг с рельсов сошли несколько грузовых вагонов поезда. Пострадавших нет. Движение электричек от Симферополя до Севастополя приостановлено. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.



В пресс-службе Крымской железной дороги заявили, что ЧП произошло из-за «вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта».

