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    Вмешательство посторонних лиц. Появились подробности ЧП на железной дороге в Крыму

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    Вагоны с зерном сошли с рельсов в Симферопольском районе Крыма, что стало причиной остановки движения электричек на перегоне от Симферополя до Севастополя. Об этом 18 мая сообщил глава республики Сергей Аксенов.

    Пострадавших нет. На месте работают заместитель председателя Совета министров РК Игорь Михайличенко и профильные ведомства, добавил Аксенов.

    ЧП произошло из-за «вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта», рассказали в пресс-службе Крымской железной дороги.

    Baza утверждает, что около 50 метров железнодорожного полотна оказались повреждены в результате диверсии. На месте осталась большая воронка. Всего с путей сошли 8 вагонов, 5 из них перевернулись.

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