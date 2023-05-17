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    Строительный мусор и протухшая рыба. Росприроднадзор присмотрелся к загрязнению Охты и Большой Невки

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    Росприроднадзору за день сообщили о загрязнении двух рек в Петербурге. По словам очевидцев, в Охту сбрасывали испорченную рыбу, а в Большую Невку — строительный мусор.

    Фотографиями последнего 17 мая с «Фонтанкой» поделилась читательница. Она заявила, что ремонтная бригада, работавшая на Петроградской набережной, вместо вывоза скинула в реку строительный мусор — «сотня мешков лежит в воде вдоль набережной». Горожане предположили, что появление мешков может быть связано с ремонтом дороги неподалеку.

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    Кроме того, очевидцы сняли на видео, как в Охту в районе дома 3 по Красногвардейской набережной из ящиков выбрасывают рыбу. «Вонь стоит на всю набережную», — отмечали свидетели.

    Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

    Ведомство получило эту информацию накануне и направило ее в правоохранительные органы — для проверки и установления причастных. Сброс в реку и рыбы, и стройматериалов — нарушение требований к охране водных объектов, напоминают в Росприроднадзоре.

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    Комментарии 4

    Гость17 Мая 2023 в 16:02
    да всем плевать
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