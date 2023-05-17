Строительный мусор и протухшая рыба. Росприроднадзор присмотрелся к загрязнению Охты и Большой Невки

Росприроднадзору за день сообщили о загрязнении двух рек в Петербурге. По словам очевидцев, в Охту сбрасывали испорченную рыбу, а в Большую Невку — строительный мусор.



Фотографиями последнего 17 мая с «Фонтанкой» поделилась читательница. Она заявила, что ремонтная бригада, работавшая на Петроградской набережной, вместо вывоза скинула в реку строительный мусор — «сотня мешков лежит в воде вдоль набережной». Горожане предположили, что появление мешков может быть связано с ремонтом дороги неподалеку.