    Сейчас

    +16˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +16˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 15

    3 м/с, ю-з

    761мм

    61%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd79.98eur87.16

    Глава Минцифры заявил, что единый реестр воинского учета заработает осенью

    1656
    25 комментариев

    Единый реестр воинского учета заработает к осеннему призыву 2023 года. Об этом 17 мая заявил глава Минцифры Максут Шадаев.

    По словам Шадаева, министерство планировало запустить реестр осенью, пишет РИА Новости.

    Проект постановления правительства о создании реестра воинского учета был опубликован Минцифры на портале правовой информации 5 мая. В документе сказано, что начиная с 2024 года его будут использовать постепенно, а с 1 января 2025 Минобороны начнет полноценную эксплуатацию.

    Сперва заведовать им будет Минцифры, в течение 2024 года к работе подключат военные комиссариаты, а с 2025 реестр полностью передадут в ведение Минобороны.

    В личные карточки будут вносить ФИО, данные паспорта, данные о постановке на воинский учет, СНИЛС, ИНН, сведения о работе, образовании, состоянии здоровья, судимостях.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Единый реестрМинобороныВоинский учет
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ12
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 24

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    25
    close