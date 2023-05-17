Глава Минцифры заявил, что единый реестр воинского учета заработает осенью

Единый реестр воинского учета заработает к осеннему призыву 2023 года. Об этом 17 мая заявил глава Минцифры Максут Шадаев.



По словам Шадаева, министерство планировало запустить реестр осенью, пишет РИА Новости.

Проект постановления правительства о создании реестра воинского учета был опубликован Минцифры на портале правовой информации 5 мая. В документе сказано, что начиная с 2024 года его будут использовать постепенно, а с 1 января 2025 Минобороны начнет полноценную эксплуатацию.



Сперва заведовать им будет Минцифры, в течение 2024 года к работе подключат военные комиссариаты, а с 2025 реестр полностью передадут в ведение Минобороны.

