Единый реестр воинского учета создадут до конца года, но полноценная эксплутация начнется еще через год

До 31 декабря 2023 года реестр воинского учета должен быть сформирован. Полноценно пользоваться им Минобороны начнет еще через год.
Проект постановления правительства о создании реестра воинского учета опубликован Минцифры на портале правовой информации 5 мая. В документе сказано, что начиная с 2024 года его будут использовать постепенно, а с 1 января 2025 Минобороны начнет полноценную эксплуатацию.
Сперва заведовать им будет Минцифры, в течение 2024 года к работе подключат военные комиссариаты, а с 2025 реестр полностью передадут в ведение Минобороны.
В проекте также указаны данные, которые будут вноситься в личные карточки. Это список из 24 строк. Кроме ФИО, данных паспорта, СНИЛС, ИНН и данных о постановке на воинский учет, это сведения о работе, образовании, состоянии здоровья, судимостях и некие «Иные сведения, определенные правительством Российской Федерации в соответствии с указом президента».
«Создание, функционирование и ведение, а также развитие Реестра воинского учета обеспечивается на базе единой цифровой платформы Российской Федерации «ГосТех»», — сказано в документе.
После публикации проект на некоторое время был удален, но после 11 часов вечера опубликован вновь.