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    Единый реестр воинского учета создадут до конца года, но полноценная эксплутация начнется еще через год

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    До 31 декабря 2023 года реестр воинского учета должен быть сформирован. Полноценно пользоваться им Минобороны начнет еще через год.

    Проект постановления правительства о создании реестра воинского учета опубликован Минцифры на портале правовой информации 5 мая. В документе сказано, что начиная с 2024 года его будут использовать постепенно, а с 1 января 2025 Минобороны начнет полноценную эксплуатацию.

    Сперва заведовать им будет Минцифры, в течение 2024 года к работе подключат военные комиссариаты, а с 2025 реестр полностью передадут в ведение Минобороны.

    В проекте также указаны данные, которые будут вноситься в личные карточки. Это список из 24 строк. Кроме ФИО, данных паспорта, СНИЛС, ИНН и данных о постановке на воинский учет, это сведения о работе, образовании, состоянии здоровья, судимостях и некие «Иные сведения, определенные правительством Российской Федерации в соответствии с указом президента».

    «Создание, функционирование и ведение, а также развитие Реестра воинского учета обеспечивается на базе единой цифровой платформы Российской Федерации «ГосТех»», — сказано в документе.

    После публикации проект на некоторое время был удален, но после 11 часов вечера опубликован вновь.

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