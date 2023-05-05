Единый реестр воинского учета создадут до конца года, но полноценная эксплутация начнется еще через год

До 31 декабря 2023 года реестр воинского учета должен быть сформирован. Полноценно пользоваться им Минобороны начнет еще через год.

Проект постановления правительства о создании реестра воинского учета опубликован Минцифры на портале правовой информации 5 мая. В документе сказано, что начиная с 2024 года его будут использовать постепенно, а с 1 января 2025 Минобороны начнет полноценную эксплуатацию.

Сперва заведовать им будет Минцифры, в течение 2024 года к работе подключат военные комиссариаты, а с 2025 реестр полностью передадут в ведение Минобороны.