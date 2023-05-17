В Бразилии открыли мавзолей футболиста Пеле. На золотой саркофаг можно посмотреть бесплатно

В бразильском Сантосе открылся мавзолей футболиста Пеле под названием «Мемориал Короля». Об этом сообщается на сайте «Вселенского некрополя» — 32-этажного кладбища, занесенного в Книгу рекордов Гиннеса.
Автор: youtube.com/Educadora
«Он был иконой мирового спорта, величайшим футболистом всех времен. Он вдохновил миллионы людей во всем мире следовать за своей мечтой», — говорится на сайте некрополя.
Останки величайшего футболиста хранятся в позолоченном саркофаге. Также в мавзолее установлены статуи спортсмена в натуральную величину, пол устилает искусственный газон. Посетить могилу кумира может любой желающий по предварительной записи, это абсолютно бесплатно.
Пеле умер 29 декабря 2022 года в возрасте 82 лет. В футбольном клубе «Сантос» он дебютировал в 1956 году и провел большую часть своей карьеры — до 1974 года. В составе национальной сборной он забил 77 мячей.