«Я очень сильно рискую». В Telegram-канале Блиновской внезапно появились сообщения

В официальном Telegram-канале «королевы марафонов» Елены Блиновской, обвиняемой в уклонении от уплаты налогов на миллиард, впервые с 27 апреля появились сообщения. В публикациях говорится, что она «очень сильно рискует тем», что вышла на связь, а также то, что у нее «есть всего 10 минут».
Появившиеся сообщения написаны необычным стилем и отличаются от постов Блиновской, которые выходили раньше. Можно предположить, что эти сообщения написаны скамерами — в постах есть ссылка на неизвестный Telegram-канал. Прочитайте материал, как скамеры «угнали» Telegram-канал «Фонтанки.ру».
С конца апреля Елена Блиновская находится под домашним арестом, суд запретил ей пользоваться интернетом.
Автора «марафонов желаний» Блиновскую 27 апреля задержали на границе с Белоруссией в связи с возбуждением в отношении нее уголовного дела. Блогера обвиняют в уклонении от уплаты налогов почти на 1 миллиард рублей и отмывании денежных средств в особо крупном размере.