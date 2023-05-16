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    «Я очень сильно рискую». В Telegram-канале Блиновской внезапно появились сообщения

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    8 комментариев

    В официальном Telegram-канале «королевы марафонов» Елены Блиновской, обвиняемой в уклонении от уплаты налогов на миллиард, впервые с 27 апреля появились сообщения. В публикациях говорится, что она «очень сильно рискует тем», что вышла на связь, а также то, что у нее «есть всего 10 минут».

    Фото: скриншот канала телеграмм
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    Появившиеся сообщения написаны необычным стилем и отличаются от постов Блиновской, которые выходили раньше. Можно предположить, что эти сообщения написаны скамерами — в постах есть ссылка на неизвестный Telegram-канал. Прочитайте материал, как скамеры «угнали» Telegram-канал «Фонтанки.ру».

    С конца апреля Елена Блиновская находится под домашним арестом, суд запретил ей пользоваться интернетом.

    Автора «марафонов желаний» Блиновскую 27 апреля задержали на границе с Белоруссией в связи с возбуждением в отношении нее уголовного дела. Блогера обвиняют в уклонении от уплаты налогов почти на 1 миллиард рублей и отмывании денежных средств в особо крупном размере.

    Фото: скриншот канала телеграмм

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    Елена БлиновскаяТелеграм
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    Комментарии 8

    Гость16 Мая 2023 в 19:06
    Взломали, наверное...
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