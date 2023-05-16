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    «Просим помочь лодками и болотными сапогами». В Брянской области просят помочь в поисках пилота разбившегося самолета

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    Жителей Стародубского округа Брянской области просят «оказать помощь лодками и болотными сапогами» — они нужны для поисков «второго пилота экипажа разбившегося самолета». Об этом 15 мая сообщает администрация округа.

    О каком именно самолете идет речь — не уточняется. В тексте говорится, что поиски будут идти в болотистой местности.

    «Коммерсантъ» 13 мая сообщал со ссылкой на источники, что у границы с Украиной в Брянской области могли быть сбиты истребитель-бомбардировщик Су-34, истребитель Су-35, а также два вертолета Ми-8 ВКС России. О том, что была сбита такая же техника, сообщал председатель движения «Мы вместе с Россией», член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. Он писал в телеграм-канале, что летчики Ми-8 и Су-34 погибли.

    ТАСС сообщал о крушении в Брянской области Су-34 и Ми-8, отмечая, что два члена экипажа вертолета погибли. Президент Белорусии Александр Лукашенко заявил, что после того, как в Брянской области были сбиты четыре воздушных судна, белорусские войска перевели в степень готовности номер один.

    Минобороны России ситуацию не комментировало. «Фонтанка» подробно писала, что известно о гибели техники и экипажей.

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