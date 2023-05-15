Даже слова такого в России больше нет. Два последних завода IKEA сменили название

Два последних завода IKEA в России сменили названия. Новый владелец «Икеа Индастри Вятка» переименовал его в «Лузалес-Вятка», «Икеа Индастри Тихвин» сменил название на «Лузалес-Тихвин», говорится в выписке ЕГРЮЛ от 11 мая.



«Икеа Тихвин Индастри» просуществовал на территории Ленобласти 22 года. В год на заводской лесопилке перерабатывали около 330 тыс. кубометров древесины.



45 % пиломатериалов шло на экспорт, из оставшегося массива на фабрике производили мебель для гостиных и спален серии «Хемнес», «Трофаст», «Ивар».

