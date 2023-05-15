Даже слова такого в России больше нет. Два последних завода IKEA сменили название

Два последних завода IKEA в России сменили названия. Новый владелец «Икеа Индастри Вятка» переименовал его в «Лузалес-Вятка», «Икеа Индастри Тихвин» сменил название на «Лузалес-Тихвин», говорится в выписке ЕГРЮЛ от 11 мая.
«Икеа Тихвин Индастри» просуществовал на территории Ленобласти 22 года. В год на заводской лесопилке перерабатывали около 330 тыс. кубометров древесины.
45 % пиломатериалов шло на экспорт, из оставшегося массива на фабрике производили мебель для гостиных и спален серии «Хемнес», «Трофаст», «Ивар».
«Икеа Индастри Вятка» просуществовала 30 лет. За год фабрика выпускала около 25 тыс. кубометров готовых изделий — всего 88 артикулов из 12 разных коллекций.
Новым владельцем предприятий стало одно из ведущих деревообрабатывающих предприятий Коми «Лузалес». Предприятия продолжат выпускать привычный для них ассортимент — стеллажи, комоды, столы и кровати, но в модельный ряд внесут изменения, так как права на дизайн IKEA останутся за концерном.
Третье предприятие концерна «Икеа Индастри Новгород» сменило название в конце апреля — с 28 апреля оно носит название ООО «Экстреверт». По словам основного бенефициара компании Вадима Осипова, фабрика будет работать в трех сегментах — производить древесно-стружечные плиты в b2b-сегменте (то есть для бизнеса, а не конечного покупателя), мебельные комплектующие для небольших производств в сегменте бизнес-класса и готовую мебель.
IKEA остановила свои заводы в России весной 2022 года после начала СВО. Предприятие в Тихвине по итогам года сократило выручку в пять раз до 1,18 миллиарда рублей, получив убыток от продаж в 1 миллиард, но за счет прочих доходов удержало чистую прибыль почти на уровне 2021 года в размере 325 миллионов. Предприятие в Кировской области сократило выручку более чем втрое, до 655 миллионов рублей, и с миллиардным убытком от продаж. Прочие доходы, полученные предприятием в отчетном году, позволили покрыть убытки 2021 года и закрыть 2022-й с чистой прибылью в 631 миллион рублей. Предприятие в Новгороде по итогам 2022 года сократило выручку более чем втрое до 2,66 миллиарда рублей, получив за год чистый убыток в 656,5 миллионов.