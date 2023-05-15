Водитель автомобиля остался без прав за «ступор» после наезда на пешехода в Петербурге

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Суд в Петербурге привлек к административной ответственности водителя, который сбил несовершеннолетнюю на «зебре» и скрылся. Свой поступок он объяснил растерянностью.
ДТП произошло в полдень 19 января 2023 года у дома 8 по Новодеревенской улице, сообщает 15 мая объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Водитель Renault Logan сбил 15-летнюю девочку, которая пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. На записи с камер видно, как она доходит до «зебры», пропускает машину в одну сторону и ускоряется, но на встречной полосе попадает под колеса «Рено», водитель которого затормозил уже в последний момент на переходном переходе.
От удара девочка упала, а затем встала и пошла дальше, водитель тоже уехал. После потерпевшая с травмами обратилась за медицинской помощью.
Водитель свою вину признал, пояснив, что поздно заметил девочку и не успел затормозить. Дальнейшие действия он объяснил растерянностью. «Я впал в ступор», — сказал он судье.
Мировой судья судебного участка № 177 Санкт-Петербурга привлекла мужчину к административной ответственности по ч.2 ст.12.27 КоАП РФ («Оставление места ДТП»). В качестве наказания его лишили водительских прав на 1 год и 2 месяца. Помимо этого, Пушкинский районный суд Петербурга ведет производство по гражданскому делу о взыскании с него компенсации морального вреда в размере 1 миллиона рублей.