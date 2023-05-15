Водитель автомобиля остался без прав за «ступор» после наезда на пешехода в Петербурге

Суд в Петербурге привлек к административной ответственности водителя, который сбил несовершеннолетнюю на «зебре» и скрылся. Свой поступок он объяснил растерянностью.

ДТП произошло в полдень 19 января 2023 года у дома 8 по Новодеревенской улице, сообщает 15 мая объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Водитель Renault Logan сбил 15-летнюю девочку, которая пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. На записи с камер видно, как она доходит до «зебры», пропускает машину в одну сторону и ускоряется, но на встречной полосе попадает под колеса «Рено», водитель которого затормозил уже в последний момент на переходном переходе.