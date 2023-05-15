    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 19

    1 м/с, вос

    767мм

    31%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd77.2eur84.25

    Водитель автомобиля остался без прав за «ступор» после наезда на пешехода в Петербурге

    2885
    12 комментариев

    Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

    Суд в Петербурге привлек к административной ответственности водителя, который сбил несовершеннолетнюю на «зебре» и скрылся. Свой поступок он объяснил растерянностью.

    ДТП произошло в полдень 19 января 2023 года у дома 8 по Новодеревенской улице, сообщает 15 мая объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Водитель Renault Logan сбил 15-летнюю девочку, которая пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. На записи с камер видно, как она доходит до «зебры», пропускает машину в одну сторону и ускоряется, но на встречной полосе попадает под колеса «Рено», водитель которого затормозил уже в последний момент на переходном переходе.

    От удара девочка упала, а затем встала и пошла дальше, водитель тоже уехал. После потерпевшая с травмами обратилась за медицинской помощью.

    Водитель свою вину признал, пояснив, что поздно заметил девочку и не успел затормозить. Дальнейшие действия он объяснил растерянностью. «Я впал в ступор», — сказал он судье.

    Мировой судья судебного участка № 177 Санкт-Петербурга привлекла мужчину к административной ответственности по ч.2 ст.12.27 КоАП РФ («Оставление места ДТП»). В качестве наказания его лишили водительских прав на 1 год и 2 месяца. Помимо этого, Пушкинский районный суд Петербурга ведет производство по гражданскому делу о взыскании с него компенсации морального вреда в размере 1 миллиона рублей.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПетербургДТПДТП в ПетербургеДТП с пешеходомДТП с детьмиСуд
    ЛАЙК4
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 12

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    12
    close