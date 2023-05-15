Педофила осудили в Петербурге за рецидив. В колонии ему придется посещать врача

Санкт-Петербургский городской суд признал виновным обвиняемого в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней Евгения Байна.



Как сообщает объединенная пресс-служба судов 15 мая, подсудимый уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление в 2013 году. «Фонтанка» писала, что его задержали за нападение в парадной на набережной Лейтенанта Шмидта на восьмиклассницу.



Тогда он отправился в колонию на 7 лет, откуда вышел в 2020 году.



Наказание осуждённый отбывал в ИК-12 в Вологодской области. В целом в учреждении характеризовался положительно. В сентябре 2020 года суд удовлетворил требование администрации ИК и установил административный надзор на десять лет. На воле мужчину обязали проводить ночи дома и ежемесячно являться в полицию.

