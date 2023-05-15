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    Педофила осудили в Петербурге за рецидив. В колонии ему придется посещать врача

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    Санкт-Петербургский городской суд признал виновным обвиняемого в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней Евгения Байна.

    Как сообщает объединенная пресс-служба судов 15 мая, подсудимый уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление в 2013 году. «Фонтанка» писала, что его задержали за нападение в парадной на набережной Лейтенанта Шмидта на восьмиклассницу.

    Тогда он отправился в колонию на 7 лет, откуда вышел в 2020 году.

    Наказание осуждённый отбывал в ИК-12 в Вологодской области. В целом в учреждении характеризовался положительно. В сентябре 2020 года суд удовлетворил требование администрации ИК и установил административный надзор на десять лет. На воле мужчину обязали проводить ночи дома и ежемесячно являться в полицию.

    А в апреле 2022 года Байн снова совершил преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней девочки на территории Василеостровского района.

    По данным «Фонтанки», речь идет о нападении на 13-летнюю в трамвае.

    Суд назначил Байну наказание в виде срока 16 лет в колонии строгого режима. Там же он должен будет в обязательном порядке наблюдаться у психиатра

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    Комментарии 6

    Гость15 Мая 2023 в 12:38
    Классная колония
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