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    Торжественные линейки отменили в приграничных районах Белгородской области

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    В школах Белгородской области, расположенных в 15-километровой зоне от границы с Украиной, отменили торжественные линейки на последний звонок во вторник, 23 мая. Об этом, как передаёт ТАСС, сообщил 15 мая министр образования области Андрей Милехин.

    В других муниципалитетах, расположенных дальше от границы, праздничные линейки будут — для всех учеников. Однако количество школьников на мероприятии не должно превышать 300 человек.

    Приграничные районы Белгородской области регулярно подвергаются обстрелам. 10 мая над жилым сектором в Белгородской районе сдетонировали и упали два беспилотника. В тот же день в результате обстрела в городе Шебекино погиб мужчина.

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