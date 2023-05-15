Торжественные линейки отменили в приграничных районах Белгородской области

В школах Белгородской области, расположенных в 15-километровой зоне от границы с Украиной, отменили торжественные линейки на последний звонок во вторник, 23 мая. Об этом, как передаёт ТАСС, сообщил 15 мая министр образования области Андрей Милехин.



В других муниципалитетах, расположенных дальше от границы, праздничные линейки будут — для всех учеников. Однако количество школьников на мероприятии не должно превышать 300 человек.



Приграничные районы Белгородской области регулярно подвергаются обстрелам. 10 мая над жилым сектором в Белгородской районе сдетонировали и упали два беспилотника. В тот же день в результате обстрела в городе Шебекино погиб мужчина.