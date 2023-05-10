Два беспилотника взорвались над Белгородской областью. Повреждены дома

Над жилым сектором в Белгородской области сдетонировали и упали два беспилотника. Об этом 10 мая заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Гладков уточнил в своем телеграм-канале, что речь идет о Белгородском районе. По предварительным данным, пострадавших нет, но повреждены два жилых дома и машина: «выбиты окна, посечены заборы».
Ранее Гладков сообщал, что этой ночью взрыв произошел взрыв в селе Ольховатка, и причиной назвал беспилотник. По данным губернатора, были повреждены два жилых дома, библиотека, почта и медпункт.