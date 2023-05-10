    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 10

    1 м/с, зап

    768мм

    50%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd76.69eur84.15
    ТЕМА ДНЯ

    Отопление в Петербурге отключат 11 мая

    Два беспилотника взорвались над Белгородской областью. Повреждены дома

    374
    3 комментария

    Над жилым сектором в Белгородской области сдетонировали и упали два беспилотника. Об этом 10 мая заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    ПоделитьсяПоделиться

    Гладков уточнил в своем телеграм-канале, что речь идет о Белгородском районе. По предварительным данным, пострадавших нет, но повреждены два жилых дома и машина: «выбиты окна, посечены заборы».

    Ранее Гладков сообщал, что этой ночью взрыв произошел взрыв в селе Ольховатка, и причиной назвал беспилотник. По данным губернатора, были повреждены два жилых дома, библиотека, почта и медпункт.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close