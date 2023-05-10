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    Скончался мужчина, получивший ранение во время обстрела Шебекино

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    Мужчина, получивший тяжелое осколочное ранение в результате обстрела Шебекино, скончался в машине скорой помощи. Как рассказал 10 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, у пострадавшего была открытая черепно-мозговая травма.

    Он также принес соболезнования родным и близким погибшего.

    Город Шебекино обстреляли утром 10 мая. Зафиксированы два прилета по окраине, в огороды частных жилых домов.

    Также Вячеслав Гладков рассказал, что минувшей ночью в селе Ольховатка Новооскольского района взорвался, предположительно, беспилотник.

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