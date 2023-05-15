Новый обстрел в Курской области: сотни людей без света

Утром 15 мая под обстрел ВСУ попали населённые пункты Локоть и Красный Пахарь в Рыльском районе Курской области. Люди не пострадали. Об этом сообщает губернатор региона Роман Старовойт.



По его словам, взрывы повредили линии электропередачи, нарушено электроснабжение — без света остались около 600 человек.



«К ремонтным работам незамедлительно приступили аварийные бригады», — отмечает Старовойт.



11 мая было зафиксировано 5 прилетов по электроподстанции поселка Тёткино, до этого силы ПВО сбили беспилотник под Курском, его обломки упали на дом в деревне Толмачево.