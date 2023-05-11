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    «Зафиксировано 5 прилетов по электроподстанции». Поселок Тёткино подвергся обстрелу

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    Поселок Тёткино (Глушковский район Курской области) снова под обстрелом. Об этом 11 мая сообщает губернатор региона Роман Старовойт.

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    «Рано утром со стороны Украины зафиксировано 5 прилетов по электроподстанции поселка Тёткино Глушковского района», — пишет Старовойт.

    По его словам, электроснабжение нарушено частично. Специалисты приступят к восстановлению, когда позволит ситуация.

    Тёткино попало под обстрел несколько дней назад. Были повреждены газопровод, электросети, поликлиника, дома. Вчера утром силы ПВО сбили беспилотник под Курском, его обломки упали на дом в деревне Толмачево.

    Фото: телеграм-канал правительства Курской области


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