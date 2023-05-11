«Зафиксировано 5 прилетов по электроподстанции». Поселок Тёткино подвергся обстрелу

Поселок Тёткино (Глушковский район Курской области) снова под обстрелом. Об этом
«Рано утром со стороны Украины зафиксировано 5 прилетов по электроподстанции поселка Тёткино Глушковского района», — пишет Старовойт.
По его словам, электроснабжение нарушено частично. Специалисты приступят к восстановлению, когда позволит ситуация.
Тёткино попало под обстрел несколько дней назад. Были повреждены газопровод, электросети, поликлиника, дома. Вчера утром силы ПВО сбили беспилотник под Курском, его обломки упали на дом в деревне Толмачево.