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    «Всего насчитали 8 прилётов». В Тёткино повреждены газопровод, электросети, поликлиника, дома

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    Многострадальный посёлок Тёткино (Глушковский район Курской области) утром 3 мая в очередной раз попал под обстрел.

    «Всего насчитали 8 прилётов. Пострадавших нет», — сообщает губернатор региона Роман Старовойт.

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    Повреждений довольно много, в том числе задело газопровод низкого давления, частично нарушено электроснабжение посёлка. Пробита крыша поликлиники, в 15 домах разбиты окна, фасады, заборы.

    «Как только будет возможность, специалисты приступят к восстановлению электричества. Всем, чьи дома пострадали, обязательно окажем помощь», — обещает губернатор.

    Тёткино, как и другие населенные пункты Курской области, регулярно обстреливается. Есть раненые и погибшие.

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