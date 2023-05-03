«Всего насчитали 8 прилётов». В Тёткино повреждены газопровод, электросети, поликлиника, дома

Многострадальный посёлок Тёткино (Глушковский район Курской области) утром 3 мая в очередной раз попал под обстрел.
«Всего насчитали 8 прилётов. Пострадавших нет», — сообщает губернатор региона Роман Старовойт.
Повреждений довольно много, в том числе задело газопровод низкого давления, частично нарушено электроснабжение посёлка. Пробита крыша поликлиники, в 15 домах разбиты окна, фасады, заборы.
«Как только будет возможность, специалисты приступят к восстановлению электричества. Всем, чьи дома пострадали, обязательно окажем помощь», — обещает губернатор.
Тёткино, как и другие населенные пункты Курской области, регулярно обстреливается. Есть раненые и погибшие.