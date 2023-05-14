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    Спецоперация на Украине

    Два российских полковника погибли в зоне спецоперации — эта и другие новости СВО за 14 мая

    Главные события за последние сутки

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    Минобороны России сообщило о гибели двух полковников — Вячеслава Макарова и Евгения Бровко
    Минобороны России сообщило о гибели двух полковников — Вячеслава Макарова и Евгения БровкоФото: Артем Устюжанин / E1.RU
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    24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины. Спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

    Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 14 мая.

    Два российских полковника погибли на СВО

    Минобороны России сообщило о гибели двух полковников в зоне боевых действий. Командир 4-й мотострелковой бригады полковник Вячеслав Макаров получил смертельное ранение в районе села Красное. Ведомство уточняет, что Макаров «лично руководил боем, находясь на передовой».

    Замкомандира армейского корпуса по военно-политической работе полковник Евгений Бровко получил множественные осколочные ранения. Он погиб при отражении атаки в Бахмуте.

    Украинский беспилотник атаковал завод под Брянском

    Украинский беспилотник атаковал предприятие «Консервсушпрод» в городе Стародуб Брянской области, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз. В результате была повреждена крыша завода, пострадавших нет.

    Евросоюз намерен запретить импорт российского газа

    Страны G7 и ЕС в рамках 11-го пакета санкций против России намерены запретить импорт российского трубопроводного газа в Польшу и Германию. Об этом пишет Financial Times. Согласно проекту заявления, страны намерены продолжать сокращение использования российских энергоносителей, «включая предотвращение повторного открытия ранее закрытых маршрутов».

    Поставки Москвой газа по этим направлениям были фактически прекращены в 2022 году.

    Зеленский заявил о подготовке к контрнаступлению

    Владимир Зеленский на пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил, что Украина сосредоточена на подготовке контрнаступления и не имеет времени и ресурсов для атак на территории России. У Киева на это «нет ни времени, ни сил, ни запасов оружия».

    — Что касается российской территории, то мы не атакуем российскую территорию, мы освобождаем нашу территорию, — цитирует Зеленского ТАСС.

    Минобороны России сообщило о гибели двух полковников — Вячеслава Макарова и Евгения Бровко
    Минобороны России сообщило о гибели двух полковников — Вячеслава Макарова и Евгения БровкоФото: Артем Устюжанин / E1.RU

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