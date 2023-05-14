У Финляндского вокзала бультерьер напал на чихуахуа. Местные жители вменяют собаке еще и смерть Васьки

Жители Финляндского округа не могут найти управу на мужчину, который любит выгуливать бультерьера без поводка и намордника. Местные рассказывают, что на счету белого пса как минимум одна загубленная жизнь — бездомный кот Васька. Также от зубов бультерьера, по рассказам очевидцев, прошлой осенью пострадал пудель, с разорванной грудной клеткой его спасали в ветклинике. Об этом 14 мая рассказала читательница «Фонтанки» Алиса, чья чихуахуа стала очередной жертвой агрессивной собаки.

Инцидент произошел вечером 12 мая. Алиса вышла с Феней (так зовут ее собаку) на прогулку. Когда они переходили дорогу возле дома 12 по улице Михайлова, им навстречу выбежал бультерьер без поводка и намордника. Вокруг были соседи, они кричали, чтобы девушка немедленно взяла чихуахуа в руки. Алиса притянула поводок на рулетке, попыталась схватить Феню, но не успела.

«Я не очень помню, как пес напал на Феню и как я сражалась с этой псиной, у меня был в руках телефон вроде, и вообще туман на этом моменте. Я помню только момент после, когда хозяин прицепил своего пса на поводок и обходит нас вокруг. Этот момент я сняла на видео. Потом пока я в панике пыталась вызвать такси или найти машину быстро, хозяин с псом стоял и смотрел просто, как моя собака истекает кровью. Хозяин собаки был пьян», — рассказала Алиса.