У Финляндского вокзала бультерьер напал на чихуахуа. Местные жители вменяют собаке еще и смерть Васьки

Жители Финляндского округа не могут найти управу на мужчину, который любит выгуливать бультерьера без поводка и намордника. Местные рассказывают, что на счету белого пса как минимум одна загубленная жизнь — бездомный кот Васька. Также от зубов бультерьера, по рассказам очевидцев, прошлой осенью пострадал пудель, с разорванной грудной клеткой его спасали в ветклинике. Об этом 14 мая рассказала читательница «Фонтанки» Алиса, чья чихуахуа стала очередной жертвой агрессивной собаки.
читательница «Фонтанки» Алиса
Инцидент произошел вечером 12 мая. Алиса вышла с Феней (так зовут ее собаку) на прогулку. Когда они переходили дорогу возле
«Я не очень помню, как пес напал на Феню и как я сражалась с этой псиной, у меня был в руках телефон вроде, и вообще туман на этом моменте. Я помню только момент после, когда хозяин прицепил своего пса на поводок и обходит нас вокруг. Этот момент я сняла на видео. Потом пока я в панике пыталась вызвать такси или найти машину быстро, хозяин с псом стоял и смотрел просто, как моя собака истекает кровью. Хозяин собаки был пьян», — рассказала Алиса.
Двухкилограммовая Феня сейчас находится в отделении интенсивной терапии с признаками перелома позвонка и брюшным кровотечением. Врачи дают осторожные прогнозы.
«Я уже написала заявление в полицию ночью 13 мая, пока Фене проводили операцию. Также я буду подавать гражданский иск, просто принципиально. Понятно, что собака это имущество, согласно ГК РФ, значит пускай ответит за порчу имущества. Для нас Феня — член семьи, мы вместе
По словам Алисы, соседи хорошо знают хозяина бультерьера. При упоминании намордника он якобы становится агрессивным, кричит и утверждает, что намордник нанесет его псу психологическую травму.
Накануне «Фонтанка» рассказывала историю жителя Шушар, которого избили за просьбу выгуливать питбуля в наморднике.