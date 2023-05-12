Замдиректора петербургской школы арестовали по делу о взятках. Полиция проверяет, не причастен ли он к педофилии

Октябрьский райсуд Петербурга вслед за директором школы №691 арестовал ее заместителя. Его обвиняют в трех эпизодах взяточничества.



Фигурант останется под арестом до 27 июня, сообщает 12 мая объединенная пресс-служба судов города. О заключении под стражу ходатайствовало следствие — поясняло, что имеется оперативная информация о том, что мужчина может быть причастен к преступлениям против половой неприкосновенности детей. Эти данные проверяются.

Обвиняемый вину признал, но просил о домашнем аресте или запрете определенных действий.