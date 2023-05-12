Замдиректора петербургской школы арестовали по делу о взятках. Полиция проверяет, не причастен ли он к педофилии

Октябрьский райсуд Петербурга вслед за директором школы №691 арестовал ее заместителя. Его обвиняют в трех эпизодах взяточничества.
Фигурант останется под арестом до 27 июня, сообщает 12 мая объединенная пресс-служба судов города. О заключении под стражу ходатайствовало следствие — поясняло, что имеется оперативная информация о том, что мужчина может быть причастен к преступлениям против половой неприкосновенности детей. Эти данные проверяются.
Обвиняемый вину признал, но просил о домашнем аресте или запрете определенных действий.
Ранее по делу была арестована директор школы Ирина Карпицкая. По версии следствия, она и два ее заместителя вступили в сговор и вынудили рабочего и двух педагогов перевести им деньги, обещая покровительство и повышенные премии. В деле фигурируют сумма чуть больше 200 тысяч рублей.
По данным «Фонтанки», проверять школу начали после слов обвиненного в педофилии ее бывшего сотрудника. Он говорил, что руководство школы якобы лояльно относится к секс-меньшинствам в педагогическом составе. Когда полиция присмотрелась к учебному заведению, вскрылась история со взятками.