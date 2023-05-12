Стремимся к миллиону. В АТОР рассказали, сколько туристов приехало в Петербург на майские праздники

Дурная погода не остановила жителей России на пути к достопримечательностям Петербурга в майские праздники. Прирост год к году — больше 200 тысяч.

Как пишет 12 мая Ассоциация туроператоров России, в период с 29 апреля по 9 мая в город приехали 770 тысяч туристов. Большая часть с ночевкой, около 200 тысяч — одним днем.

«В этом году в пиковые дни 6–7 мая максимальная загрузка классифицированных гостиниц в городе достигала 92–94%», — отмечает АТОР.

Годом ранее на майские праздники город принял 560 тысяч гостей.