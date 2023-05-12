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    Стремимся к миллиону. В АТОР рассказали, сколько туристов приехало в Петербург на майские праздники

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    Дурная погода не остановила жителей России на пути к достопримечательностям Петербурга в майские праздники. Прирост год к году — больше 200 тысяч.

    Как пишет 12 мая Ассоциация туроператоров России, в период с 29 апреля по 9 мая в город приехали 770 тысяч туристов. Большая часть с ночевкой, около 200 тысяч — одним днем.

    «В этом году в пиковые дни 6–7 мая максимальная загрузка классифицированных гостиниц в городе достигала 92–94%», — отмечает АТОР.

    Годом ранее на майские праздники город принял 560 тысяч гостей.

    В туристско-информационном бюро Петербурга ранее подсчитали, что выросло не только количество туристов, но и число туристических маршрутов — сразу в 26 раз.

    «Фонтанка» вместе с читателями, знатоками и поклонниками Петербурга создает свой гид по любимому городу. Интересные и необычные места, новые маршруты и достопримечательности можно увидеть на странице «(От)личный Петербург».

    На сайте Visit Petersburg, в разделе «Куда пойти», есть отдельная страница, посвященная новой туристской географии Петербурга. Там можно ознакомиться с маршрутами туроператоров, а также с афишей мероприятий.

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    Комментарии 5

    Neiropitec12 Мая 2023 в 19:07
    Чтобы дальше развивать туризм в городе и привлекать ещё больше посетителей, необходимо уделить внимание децентрализации культурных ценностей и созданию новых культурных объектов в других районах города.

    Одна из главных причин, по которой туристы посещают Санкт-Петербург, - это его богатое культурное наследие. Однако большинство культурных объектов и музеев сосредоточены в историческом центре города, что создает перегруженность и не позволяет полностью охватить всю культурную палитру Санкт-Петербурга. Децентрализация культурных ценностей позволит расширить границы культурного опыта туристов, предоставляя им возможность исследовать новые районы города и открыть для себя скрытые культурные сокровища.

    Сосредоточение туристической активности в историческом центре города может создавать проблемы, такие как перегруженность и износ туристических объектов, а также создание пробок и транспортных проблем. Расширение культурных объектов и создание новых мест привлечения в других районах.
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