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    Гулять так гулять. Число туристических маршрутов в Петербурге за год выросло в 26 раз

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    В Городском туристско-информационном бюро Петербурга накануне высокого сезона пересчитали новые маршруты для гостей города. В итоге говорят о прямо-таки взрывном росте отрасли.

    Только в апреле появилось 17 оригинальных турпродуктов. «Объектами — рекордсменами по популярным запросам среди путешественников стали музей Фаберже, Петровская акватория, Новая Голландия, Музей РЖД, инсталляция «Ленфильма» «Пропавшие в кинохронике», — сообщает городской комитет по развитию туризма.

    Впрочем, в моде не только классика. По данным Смольного, не меньше, чем Эрмитаж и Русский музей, гостей Петербурга теперь привлекают «Газпром Арена» и Лахта Центр. Стадион и небоскреб — заметные точки на туристической карте, их хотят видеть и за это готовы платить.

    В 2022 году Петербург посетило больше 8 миллионов туристов, в основном из регионов России. Иностранцев — 340 тысяч человек. Это тоже данные городского комитета по развитию туризма. Вклад туристов в экономику города оценили в 366 миллиардов рублей.

    Сегодня более 370 экскурсионных программ зовут гостей в общественные пространства, музеи, культурные центры, о которых до недавнего времени туристы не знали вообще ничего. Год назад таких маршрутов было всего 14, отмечают в тур-информбюро.

    «Фонтанка» вместе с читателями, знатоками и поклонниками Петербурга создает свой гид по любимому городу. Интересные и необычные места, новые маршруты и достопримечательности можно увидеть на странице «(От)личный Петербург».

    На сайте Visit Petersburg, в разделе «Куда пойти», есть отдельная страница, посвященная новой туристской географии Петербурга. Там можно ознакомиться с маршрутами туроператоров, а также с афишей мероприятий.

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