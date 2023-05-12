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    В Петербурге зафиксированы 8-балльные пробки — вдвое выше нормы

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    Пробки в Петербурге в какой-то момент достигли 8 баллов, а в 10:25 составляют 7 баллов по шкале «Яндекса» - на 3 выше обычного.

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