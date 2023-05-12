Дороги Петербурга покраснели от пробок. На КАД — 10 км

Загруженность дорог Петербурга утром 12 мая выросла до «красных» 7 баллов по шкале «Яндекса». Обычно в это время бывает 6 баллов.
Сервис фиксирует несколько крупных пробок, все на КАД:
- 6:48 — внутренняя сторона от реки Оккервиль до Октябрьской набережной, 7,5 км,
- 7:42 — внутренняя сторона от Колтушского шоссе до Мурманского шоссе, 6,2 км,
- 8:06 — внутренняя сторона от проспекта Обуховской Обороны до поста ГИБДД, 5,3 км,
- 8:42 — внешняя сторона от Софийской улицы до Мурманского шоссе, 9,6 км.
Любопытно, что, судя по «Яндекс.Карте», вантовый мост на внутреннем кольце, где обычно бывает пробка, сегодня в 9 утра свободен.
Пользователи сервиса отмечают на КАД дорожные работы и ДТП. Крупный затор наблюдается на Народной улице, хотя обычно в сторону области там по утрам свободно.