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    Дороги Петербурга покраснели от пробок. На КАД — 10 км

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    Загруженность дорог Петербурга утром 12 мая выросла до «красных» 7 баллов по шкале «Яндекса». Обычно в это время бывает 6 баллов.

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    Сервис фиксирует несколько крупных пробок, все на КАД:

    • 6:48 — внутренняя сторона от реки Оккервиль до Октябрьской набережной, 7,5 км,
    • 7:42 — внутренняя сторона от Колтушского шоссе до Мурманского шоссе, 6,2 км,
    • 8:06 — внутренняя сторона от проспекта Обуховской Обороны до поста ГИБДД, 5,3 км,
    • 8:42 — внешняя сторона от Софийской улицы до Мурманского шоссе, 9,6 км.

    Любопытно, что, судя по «Яндекс.Карте», вантовый мост на внутреннем кольце, где обычно бывает пробка, сегодня в 9 утра свободен.

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    Пользователи сервиса отмечают на КАД дорожные работы и ДТП. Крупный затор наблюдается на Народной улице, хотя обычно в сторону области там по утрам свободно.


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