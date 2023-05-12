«Дороги перекрыты, люди стоят более 2 часов». Пробки в Петербурге и на КАД растут

Крупные пробки на востоке КАД сохраняются, как и аномальная загруженность дорог. В 9:55 она составляет «красные» 7 баллов по шкале «Яндекса», что на 2 выше нормы.
Пробки на КАД, как уже писала «Фонтанка», в необычных местах. Там ведутся дорожные работы, пользователи отметили ДТП. Кроме того, читатели «Фонтанки» массово жалуются на перекрытие движения ГИБДД, в частности, на 53-м километре внутреннего кольца.
«КАД сейчас. Стоим больше часа», — пишет читатель Алексей. «На КАД дороги перекрыты. Люди стоят более 2 часов» — вторит ещё один читатель. Третий тоже возмущён: «Почему перекрыли КАД и спуски? Кто-то важный в город приехал? В Невском районе стоит все мертво». И ещё одно сообщение: «Еду от «Меги Дыбенко» уже час, а всё ещё даже к перекрёстку Большевиков/Народная не доехал».
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