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    Мастер-класс для нерпы. Мартына Крестовского учат охотиться на корюшку

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    Специалисты «Фонда друзей балтийской нерпы» организовали мастер-класс по ловле корюшки — пока единственный — для одного из своих подопечных. Видео 11 мая публикует группа «Спасение тюленей 699-23-99» в социальной сети «ВКонтакте».

    Этого нерпёнка в спасательном центре назвали Мартын Крестовский, поскольку он был обнаружен на Крестовском острове, у набережной Мартынова. Малыш был очень истощён. Вероятно, голодал несколько дней. Но сейчас Мартын медленно идет на поправку.

    Буквально вчера, 10 мая, в центре появилась ещё одна пациентка. «Тощенькую», как выразились зоологи, нерпу спасли на реке Бурной в Приозерском районе Ленобласти. «Фонтанка» писала об этом. В ожидании спасателей её тоже накормили корюшкой.

    А несколько дней назад в фонд привезли сразу троих нерпят, спасенных в разных местах. Детеныши были ослаблены и пройдут реабилитацию.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

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