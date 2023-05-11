Мастер-класс для нерпы. Мартына Крестовского учат охотиться на корюшку

Специалисты «Фонда друзей балтийской нерпы» организовали мастер-класс по ловле корюшки — пока единственный — для одного из своих подопечных. Видео 11 мая публикует группа «Спасение тюленей 699-23-99» в социальной сети «ВКонтакте».



Этого нерпёнка в спасательном центре назвали Мартын Крестовский, поскольку он был обнаружен на Крестовском острове, у набережной Мартынова. Малыш был очень истощён. Вероятно, голодал несколько дней. Но сейчас Мартын медленно идет на поправку.



Буквально вчера, 10 мая, в центре появилась ещё одна пациентка. «Тощенькую», как выразились зоологи, нерпу спасли на реке Бурной в Приозерском районе Ленобласти. «Фонтанка» писала об этом. В ожидании спасателей её тоже накормили корюшкой.