Недалеко от Ладоги спасли худенькую нерпу. Ее попотчевали свежевыловленной корюшкой

«Тощенькую» нерпу спасли на реке Бурная рядом с поселением Зопорожское в Приозерском районе Ленобласти. Снимки спасенной показали 10 мая в Фонде друзей балтийской нерпы – как и фотографию ее сытного обеда.
«Пока дожидалась нас, сидела на дне лодки и угощалась свежевыловленной корюшкой, которой ее потчевали добрые люди», – отмечают в Фонде. Судя по кадрам, нерпа действительно некрупная, зато корюшки было навалом.
Несколько дней назад в Фонд привезли сразу троих нерпят, спасенных в разных местах. Детеныши были ослаблены и пройдут реабилитацию.