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    Недалеко от Ладоги спасли худенькую нерпу. Ее попотчевали свежевыловленной корюшкой

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    «Тощенькую» нерпу спасли на реке Бурная рядом с поселением Зопорожское в Приозерском районе Ленобласти. Снимки спасенной показали 10 мая в Фонде друзей балтийской нерпы – как и фотографию ее сытного обеда.

    «Пока дожидалась нас, сидела на дне лодки и угощалась свежевыловленной корюшкой, которой ее потчевали добрые люди», – отмечают в Фонде. Судя по кадрам, нерпа действительно некрупная, зато корюшки было навалом.

    Несколько дней назад в Фонд привезли сразу троих нерпят, спасенных в разных местах. Детеныши были ослаблены и пройдут реабилитацию.

    Если вы заметите нерп или тюленей, трогать их не стоит и вообще не следует предпринимать никаких действий. Нужно сообщить о животном в Фонд друзей балтийской нерпы по телефону +7 812 699–23–99 или в группу ВК «Спасение тюленей 699–23–99», можно позвонить и в мобильную экологическую дежурную службу комитета по природопользованию Петербурга по круглосуточному телефону +7 812 417–59–36

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