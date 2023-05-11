В Кремле оценили ситуацию в российской экономике

Ситуация в экономике России абсолютно контролируемая. Об этом
«У нас достаточно хорошие макроэкономические показатели. <…> Cитуация абсолютно контролируемая, есть необходимый запас прочности по разным параметрам», — сказал представитель Кремля (цитата ТАСС).
Так пресс-секретарь главы государства ответил на вопрос, вызывает ли у Кремля опасение дефицит бюджета. Также Песков отметил, что о таких показателях неоднократно говорили президент Владимир Путин и Минфин.
На сайте Минфина РФ в среду, 10 мая, появилось сообщение, что дефицит бюджета, согласно предварительной оценке, в январе — апреле 2023 года составил 3,4 трлн рублей.