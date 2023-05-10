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    У итальянской прыгуньи в высоту Сары Симеони украли золотую медаль московской Олимпиады-1980

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    Из дома итальянской прыгуньи в высоту Сары Симеони украли золотую медаль Олимпиады 1980 года, проходившей в Москве. Воры забрали и другие награды, сообщает 10 мая агентство ANSA.

    Пропажу 70-летняя Симеони обнаружила, вернувшись в дом в городе Риволи-Веронезе с гастрономического фестиваля. Незваные гости унесли несколько медалей, кубков и других трофеев. Через журналистов спортсменка обратилась к ворам — попросила вернуть хотя бы золото, завоеванное в Москве. Симеони отметила, что заработать на медали у преступников все равно не получится, а вот для нее она имеет огромную ценность.

    Симеони — пятикратный победитель и двукратный призер чемпионатов Европы. С 1978 по 1984 годы она была рекордсменкой мира по прыжкам в высоту, становилась серебряным призером на Олимпийских играх в 1976 и 1984 годах.

    В сентябре 2021 года неизвестные пробрались в дом олимпийской чемпионки Рио-де-Жанейро и серебряной призерки Олимпиады в Токио по теннису Елены Весниной в Подмосковье. Она заявила, что у нее украли золотую и серебряную олимпийские медали и драгоценности. Впрочем, потом награды вернули, приложив извинительную записку.

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