У итальянской прыгуньи в высоту Сары Симеони украли золотую медаль московской Олимпиады-1980

Из дома итальянской прыгуньи в высоту Сары Симеони украли золотую медаль Олимпиады 1980 года, проходившей в Москве. Воры забрали и другие награды, сообщает 10 мая агентство ANSA.

Пропажу 70-летняя Симеони обнаружила, вернувшись в дом в городе Риволи-Веронезе с гастрономического фестиваля. Незваные гости унесли несколько медалей, кубков и других трофеев. Через журналистов спортсменка обратилась к ворам — попросила вернуть хотя бы золото, завоеванное в Москве. Симеони отметила, что заработать на медали у преступников все равно не получится, а вот для нее она имеет огромную ценность.