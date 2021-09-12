Теннисистка Елена Веснина рассказала подробности кражи ее олимпийских медалей. «Они были очень подготовленные — в резиновых перчатках»

«Пока ущерб не получилось посчитать. Я, честно говоря, за украшения даже так не расстроилась. Когда увидела, что сумка c медалями исчезла, как будто душа в пятки ушла. Это вообще неприятно, когда заходишь и понимаешь, что здесь кто-то был», — сказала Веснина.

Теннисистка, олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро и серебряная призерка Олимпиады в Токио Елена Веснина рассказала, что воров, которые унесли ее олимпийские медали и драгоценности, было двое, их уже ищет полиция. Об этом 12 сентября сообщает издание «Подъем».

Спортсменка уточнила, что они с мужем всегда ставили дом на сигнализацию, но накануне забыли это сделать — «наверное, второй раз в жизни». Дома их не было около четырех часов, злоумышленникам этого хватило с лихвой. Они попали на камеры видеонаблюдения.



«Это был взлом. Может, наводка была. Посёлок охраняемый, люди все обеспеченные, охрана везде, камеры стоят… Я камеры не просматривала, но муж с оперативниками увидели людей, которые проникли (их было двое), что делали, сколько были по времени. Они были очень подготовленные — в резиновых перчатках», — подытожила Веснина.



Как сообщалось ранее, у теннисистки украли обе олимпийские медали — золотую и серебряную, а также драгоценности.

