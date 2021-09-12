Теннисистка Елена Веснина рассказала подробности кражи ее олимпийских медалей. «Они были очень подготовленные — в резиновых перчатках»

Теннисистка, олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро и серебряная призерка Олимпиады в Токио Елена Веснина рассказала, что воров, которые унесли ее олимпийские медали и драгоценности, было двое, их уже ищет полиция. Об этом 12 сентября сообщает издание «Подъем».
«Пока ущерб не получилось посчитать. Я, честно говоря, за украшения даже так не расстроилась. Когда увидела, что сумка c медалями исчезла, как будто душа в пятки ушла. Это вообще неприятно, когда заходишь и понимаешь, что здесь кто-то был», — сказала Веснина.
Спортсменка уточнила, что они с мужем всегда ставили дом на сигнализацию, но накануне забыли это сделать — «наверное, второй раз в жизни». Дома их не было около четырех часов, злоумышленникам этого хватило с лихвой. Они попали на камеры видеонаблюдения.
«Это был взлом. Может, наводка была. Посёлок охраняемый, люди все обеспеченные, охрана везде, камеры стоят… Я камеры не просматривала, но муж с оперативниками увидели людей, которые проникли (их было двое), что делали, сколько были по времени. Они были очень подготовленные — в резиновых перчатках», — подытожила Веснина.
Как сообщалось ранее, у теннисистки украли обе олимпийские медали — золотую и серебряную, а также драгоценности.