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У теннисистки Елены Весниной украли олимпийские медали

Неизвестные ограбили дом олимпийской чемпионки Рио-де-Жанейро и серебряной призерки Олимпиады в Токио по теннису Елены Весниной в Подмосковье. Об этом она сама 12 сентября сообщила ТАСС.

«Мы были с мужем на ужине и вернулись домой, [обнаружили, что] украли обе олимпийские медали — золотую и серебряную, драгоценности, взломали сейф», — рассказала спортсменка.

Она уточнила, что грабители взломали дверь, а сигнализацию они с мужем включить забыли. Точный ущерб от ограбления пока не подсчитывали. В пресс-службе полиции Подмосковья подтвердили, что проводят проверку по факту хищения.

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Комментарии (5)

264086011
Уважаемые аффтара ! Если пишите на криминальные темы, 2 минуты потратьте (загуглитесь хотябы) для познания различия грабежа и кражи. Даже второклассники знают, что грабёж больше весит... "Она уточнила, что грабители взломали дверь, а сигнализацию они с мужем включить забыли. Точный ущерб от ограбления пока не подсчитывали. В пресс-службе полиции Подмосковья подтвердили, что проводят проверку по факту хищения."
Modest_5e4ce41f7533b
Надо было хранить в Федерации теннисного спорта России.
tatarin
А что их уже из золота делать стали?
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