У теннисистки Елены Весниной украли олимпийские медали

Неизвестные ограбили дом олимпийской чемпионки Рио-де-Жанейро и серебряной призерки Олимпиады в Токио по теннису Елены Весниной в Подмосковье. Об этом она сама 12 сентября сообщила ТАСС.



«Мы были с мужем на ужине и вернулись домой, [обнаружили, что] украли обе олимпийские медали — золотую и серебряную, драгоценности, взломали сейф», — рассказала спортсменка.



Она уточнила, что грабители взломали дверь, а сигнализацию они с мужем включить забыли. Точный ущерб от ограбления пока не подсчитывали. В пресс-службе полиции Подмосковья подтвердили, что проводят проверку по факту хищения.

