«Оставили коробку конфет и записку с извинениями». Олимпийской чемпионке Весниной воры вернули украденные медали

Теннисистка, олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро и серебряная призерка Олимпиады в Токио Елена Веснина рассказала, что, предположительно, воры вернули ей медали, украденные около двух недель назад. Более того, к ним они приложили коробку конфет и извинительную записку.



Как сообщает 24 сентября «Комсомольская правда — Краснодар», неожиданный возврат произошел накануне — правда, не лично в руки спортсменке. Воры якобы оставили вещи на КПП в элитном поселке в Подмосковье, где находится ее дом.



«Подтвердить пока ничего не могу. Следователи занимаются. Я пока ничего не получала», — пояснила Веснина.

