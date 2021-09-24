«Оставили коробку конфет и записку с извинениями». Олимпийской чемпионке Весниной воры вернули украденные медали

Теннисистка, олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро и серебряная призерка Олимпиады в Токио Елена Веснина рассказала, что, предположительно, воры вернули ей медали, украденные около двух недель назад. Более того, к ним они приложили коробку конфет и извинительную записку.
Как сообщает 24 сентября «Комсомольская правда — Краснодар», неожиданный возврат произошел накануне — правда, не лично в руки спортсменке. Воры якобы оставили вещи на КПП в элитном поселке в Подмосковье, где находится ее дом.
«Подтвердить пока ничего не могу. Следователи занимаются. Я пока ничего не получала», — пояснила Веснина.
Само преступление произошло 12 сентября, пока теннисистки с мужем не было дома. Визитеры унесли обе олимпийские медали — золотую и серебряную, драгоценности, а также взломали сейф.
Спортсменка уточнила, что они с мужем всегда ставили дом на сигнализацию, но накануне забыли это сделать — «наверное, второй раз в жизни». По ее словам, воры были «очень подготовленные — в резиновых перчатках».