Президент Латвии не будет баллотироваться на второй срок

Действующий президент Латвии Эгил Левитс принял решение не участвовать в грядущих выборах национального лидера. Он призывает коллег по коалиции согласовать единого кандидата.
Заявление президента 10 мая распространяет канцелярия главы государства, пишет «Интерфакс». Левитс также призвал второго кандидата, Улдиса Пиленса, последовать его примеру. У обоих, говорится в сообщении, нет явного большинства.
«В такой ситуации существует реальная вероятность того, что решающие голоса на выборах президента будут отданы партиям, которые не представляют латышский и западный курс Латвии», — говорится в сообщении.
Национальное объединение и «Новое Единство» поддерживают кандидатуру действующего президента, тогда как «Объединенный список» и оппозиционная «Латвия на первом месте» готовы выдвинуть Пиленса.
Выборы президента в Латвии пройдут 31 мая.