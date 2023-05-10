Врио финского премьер-министра Санна Марин разводится

Врио премьер-министра Финляндии Санна Марин и ее супруг Маркус Ряйккенен подали на развод. Об этом Марин сообщила в соцсетях 10 мая.

«Мы благодарны за 19 лет совместной жизни и любимую дочь. Мы по-прежнему лучшие друзья», — рассказала глава кабмина.

Марин отметила, что они с Ряйккененом продолжат проводить время «как семья и друг с другом», и добавила, что комментировать эту ситуацию далее они не будут.

Марин и Ряйккенен познакомились, когда им было по 18 лет. Пара поженилась чуть меньше трех лет назад, в августе 2020 года.

В апреле Марин подала заявление об уходе с поста премьер-министра Финляндии и отставке своего правительства. Оно продолжит работать, пока не будет сформировано новое. До этого партия Марин — Социал-демократическая — проиграла выборы.