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    Шебекино снова обстреляли. Тяжело ранен мужчина

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    Город Шебекино снова подвергся обстрелу утром 10 мая. Тяжелое осколочное ранение в голову получил мужчина, сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. Возраст пострадавшего не уточняется.

    По словам Гладкова, обстрел начался, когда он выезжал из города. Зафиксированы два прилета по окраине, в огороды частных жилых домов. Глава округа и оперативные службы продолжают обследование территории.

    Шебекино дважды попал под обстрел со стороны Украины 8 мая. В первый раз никто не пострадал, а во второй один из снарядов разорвался рядом с тремя многоквартирными домами, в которых выбило стекла, балконы получили повреждения. Ранения получили четыре человека.

    Также Вячеслав Гладков рассказал, что минувшей ночью в селе Ольховатка Новооскольского района взорвался, предположительно, беспилотник.

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