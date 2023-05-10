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    Генералам Умнову, Абакумову, Семенову вменили видимость. Десяти бизнесменам МРЭО раздали по взяткам

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    Трое петербургских генералов, по мнению СКР, получали взятки под видом пожертвований в подконтрольный фонд, причем за «создание видимости эффективности». Формулировка уникальна и требует расшифровки со ссылками на первоисточник. К тому же в отношении десяти коммерсантов возбудили дела о даче взяток. Такой подход должен насторожить многих высокопоставленных госслужащих.

    Практически через год после ареста трех знаковых генералов полиции Петербурга — Умнова, Абакумова, Семенова — Следственный комитет России переквалифицировал их обвинение из злоупотребления полномочиями в получение взяток. По данным «Фонтанки», в апреле каждому вменили по 10 эпизодов.

    Помимо этого, в даче взяток обвинили 10 генеральных директоров и учредителей коммерческих МРЭО города (такие структуры прекратили деятельность в ноябре 2020 года). Но главные цитаты из нового уголовного дела (постановление есть в распоряжении «Фонтанки») должны заинтересовать и других ответственных силовиков. В этих формулировках для них — опасная перспектива.

    В 2013 году «создал и возглавил организованную группу» — это про бывшего начальника полицейского главка Петербурга Сергея Умнова. Под группой имеется в виду его заместитель по тылу генерал Иван Абакумов, начальник ГИБДД Петербурга Алексей Семенов и начальник правового отдела ГИБДД Елена Копьева. Ещё одна цитата: «За продление с ними [коммерческими МРЭО] договорных отношений группа получала взятки под видом пожертвований на счета подконтрольного Фонда содействия программам ГУВД». Данный фонд создан в 2007-м, задолго до назначения Умнова на должность первого полицейского города. «Фонтанка» не нашла в постановлении указаний на конкретную личную материальную заинтересованность кого-либо из фигурантов. Подобные фонды и создаются для предсказуемого целевого использования средств. Но СКР подчеркивает, что с 2011 года это уже противоречило закону «О полиции» (финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности МВД возможно только за счет бюджета).

    Журналист обратил внимание на то, как прописана корысть обвиняемых. В документе она названа преимуществом. «Для создания видимости эффективности своего руководства, положительной оценки своей служебной деятельности, что является необходимым условием для карьерного роста», — особенные строчки из постановления. Заметим, должности Умнова, Абакумова, Семенова — указные. Это зона ответственности президента РФ.

    Как уже сказано, генералам переквалифицировали прежнее обвинение со статьи 286 УК (злоупотребление должностными полномочиями) на десять эпизодов части 6 статьи 290 УК (получение взятки в группе, в особо крупных). К тому же в отношении десяти генеральных директоров и владельцев компаний, шесть лет при Умнове арендовавших филиалы МРЭО под коммерческие услуги, возбуждена статья 291 УК — «дача взятки». По информации «Фонтанки», никто из предпринимателей не подтвердил умысел на взятку. Если вам интересна математика и список новых фигурантов из бизнеса, ознакомиться с ними можно на 47news.

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