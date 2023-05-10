Генералам Умнову, Абакумову, Семенову вменили видимость. Десяти бизнесменам МРЭО раздали по взяткам

Трое петербургских генералов, по мнению СКР, получали взятки под видом пожертвований в подконтрольный фонд, причем за «создание видимости эффективности». Формулировка уникальна и требует расшифровки со ссылками на первоисточник. К тому же в отношении десяти коммерсантов возбудили дела о даче взяток. Такой подход должен насторожить многих высокопоставленных госслужащих.

Практически через год после ареста трех знаковых генералов полиции Петербурга — Умнова, Абакумова, Семенова — Следственный комитет России переквалифицировал их обвинение из злоупотребления полномочиями в получение взяток. По данным «Фонтанки», в апреле каждому вменили по 10 эпизодов.



Помимо этого, в даче взяток обвинили 10 генеральных директоров и учредителей коммерческих МРЭО города (такие структуры прекратили деятельность в ноябре 2020 года). Но главные цитаты из нового уголовного дела (постановление есть в распоряжении «Фонтанки») должны заинтересовать и других ответственных силовиков. В этих формулировках для них — опасная перспектива.



В 2013 году «создал и возглавил организованную группу» — это про бывшего начальника полицейского главка Петербурга Сергея Умнова. Под группой имеется в виду его заместитель по тылу генерал Иван Абакумов, начальник ГИБДД Петербурга Алексей Семенов и начальник правового отдела ГИБДД Елена Копьева. Ещё одна цитата: «За продление с ними [коммерческими МРЭО] договорных отношений группа получала взятки под видом пожертвований на счета подконтрольного Фонда содействия программам ГУВД». Данный фонд создан в 2007-м, задолго до назначения Умнова на должность первого полицейского города. «Фонтанка» не нашла в постановлении указаний на конкретную личную материальную заинтересованность кого-либо из фигурантов. Подобные фонды и создаются для предсказуемого целевого использования средств. Но СКР подчеркивает, что с 2011 года это уже противоречило закону «О полиции» (финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности МВД возможно только за счет бюджета).

