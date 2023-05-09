Следствие считает, что у мертвых последователей секты в Кении изымали органы

Полиция пытается выявить связь между предполагаемым лидером секты Полом Маккензи с бизнесом по торговле человеческими органами. По данным главного инспектора, многие из последователей секты пропали загадочным образом.

«В отчетах о вскрытии установлено отсутствие органов в некоторых эксгумированных телах жертв», — сообщило 9 мая кенийское издание The Nation со ссылкой на главного инспектора Мартина Мунена.

У жертв смертельного голодания и резни в кенийской местности Шакахола, возможно, перед захоронением вырезали внутренние органы.

На 9 мая было обнаружено уже 112 тел погибших. Недавно «Фонтанка» сообщала об обнаружении 98 тел. Процесс опознания жертв по ДНК еще идет. И есть подозрение, что обнаружены еще далеко не все тела.

Тем временем были заморожены счета пастора Иезекииля и его Молитвенного центра и церкви «Новая жизнь».