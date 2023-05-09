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    ТЕМА ДНЯ

    Петербург отмечает 9 мая: онлайн-трансляция

    Музыка на Невском, танцы у Капеллы, партизанский «Бессмертный полк». Посмотрите, как в центре Петербурга празднуют День Победы

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    День Победы Петербург отмечает куда скромнее, чем в былые годы: нет шествия по Невскому — ни оркестров, ни «Бессмертного полка». Но сегодня из динамиков на главном проспекте города звучит музыка советских лет, на ступенях Театра эстрады идет концерт, а во дворах Капеллы учатся танцевать девушки в легких платьях послевоенных времен и кавалеры в форме.

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    Парад остался позади, Невский открыт. В солнечный летний день в центре не многолюднее, чем обычно. Привычный пейзаж выходного дня меняют, кроме музыки, горожане с портретами своих родственников, погибших на фронтах Великой Отечественной — хотя власти предлагали вывешивать портреты в Интернете или на автомобилях, многие по привычке пришли с портретами в центр. Особой активностью в этом плане отличились участники НОД, прошедшие с оранжево-черными флагами по Невскому.

    Дарья Драй / «Фонтанка.ру»

    На Дворцовой идет дневной концерт, его непривычной декорацией стал павильон, где можно оформить контракт на военную службу. Вечером небо над городом окрасит салют.

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