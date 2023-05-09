На Васильевском посетителя караоке ударили ножом в шею. Нападавшему нечего терять

Росгвардейцы задержали гостя из Карелии, устроившего поножовщину на пороге бара на Васильевском острове в Петербурге 9 мая. Его недолгое бегство попало на видео.
«Фонтанка.ру»
Скорую и сотрудников правоохранительных органов к бару Dew на Среднем проспекте, 37, Васильевского острова вызвали в четвёртом часу ночи, стало известно «Фонтанке». Помощь требовалась истекавшему кровью мужчине, которого ударили ножом в шею.
Пока пострадавшему зажимали рану, обидчик рванул по 8-й линии, бросив оружие. Наряд Росгвардии оказался быстрее.
В отдел полиции доставили 36-летнего приезжего из Карелии, заявившего, что в караоке он зашёл за ночной чашкой кофе. Что именно он не поделил с компанией в заведении, выясняется.
«Фонтанка.ру»
Кофе, похоже, запивал напитки покрепче. Сотрудники успели наслушаться пьяной брани и криков о том, что терять уже нечего. По информации «Фонтанки», в Карелии у мужчины долги по кредитам и коммунальным платежам на несколько сотен тысяч.
Пострадавшего увезли в больницу. На месте медики охарактеризовали его состояние как очень тяжёлое.