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    Петербург отмечает 9 мая: онлайн-трансляция

    На Васильевском посетителя караоке ударили ножом в шею. Нападавшему нечего терять

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    Росгвардейцы задержали гостя из Карелии, устроившего поножовщину на пороге бара на Васильевском острове в Петербурге 9 мая. Его недолгое бегство попало на видео.

    «Фонтанка.ру»

    Скорую и сотрудников правоохранительных органов к бару Dew на Среднем проспекте, 37, Васильевского острова вызвали в четвёртом часу ночи, стало известно «Фонтанке». Помощь требовалась истекавшему кровью мужчине, которого ударили ножом в шею.

    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Пока пострадавшему зажимали рану, обидчик рванул по 8-й линии, бросив оружие. Наряд Росгвардии оказался быстрее.

    В отдел полиции доставили 36-летнего приезжего из Карелии, заявившего, что в караоке он зашёл за ночной чашкой кофе. Что именно он не поделил с компанией в заведении, выясняется.

    «Фонтанка.ру»

    Кофе, похоже, запивал напитки покрепче. Сотрудники успели наслушаться пьяной брани и криков о том, что терять уже нечего. По информации «Фонтанки», в Карелии у мужчины долги по кредитам и коммунальным платежам на несколько сотен тысяч.

    Пострадавшего увезли в больницу. На месте медики охарактеризовали его состояние как очень тяжёлое.

    Фото: «Фонтанка.ру»

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