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    ТЕМА ДНЯ

    Петербург отмечает 9 мая

    Перекрытые улицы, Т-34 прогревается, фельдшер с гармонью. Как выглядит Петербург за полчаса до парада

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    43 комментария
    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
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    За полчаса до парада, посвященного 9 Мая, в центре Петербурга традиционная атмосфера: повышенные меры безопасности сочетаются с ожиданием праздника — и необычными его проявлениями.

    Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»


    Помимо современного вооружения в руках у силовиков, которые следят за порядком, к параду уже подтянули раритетную военную технику. Выйти на Дворцовую готовится и танк Т-34.

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    Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»


    Парад начнется в 10 часов, о том, каким он будет, «Фонтанка» подробно рассказывала. В программу праздника также входят концерты на Дворцовой и на «Газпром арене» и салют. Подробнее о расписании на день читайте здесь.

    «Фонтанка» будет вести онлайн-трансляцию весь день Следить за событиями можно и в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online»

    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

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