«Фонтанка» борется с разводами. Как вымыть окна и не распсиховаться: инструкция для чайников

Майские праздники у жителей постсоветсткого пространства ассоциируются с субботниками и генеральными уборками. Мы не исключение. Часть редакции, проигнорировавшая Чистый четверг, взглянула на свои грязные окна, а яркое солнце, которое в последнее время балует жителей Петербурга своим присутствием, подсветило проблему. Мда, сквозь мутное стекло внешний мир не так привлекателен. Значит, пора браться за тряпки.

В Интернете есть десятки гайдов о том, как правильно мыть окна. Автор этого материала откроет небольшой секрет: избавляться от грязи на стеклах можно чем угодно. Отталкивайтесь от своих личных предпочтений, а мы расскажем, как это сделать, не прибегая к специальной химии из магазина.

Для бюджетного мытья стекол нам понадобятся: вода, жидкость для мытья посуды и уксус (последнее — опционально, считается, что он добавляет стеклу блеска). Чтобы гарантированно убрать разводы, запаситесь газетой или бумажными полотенцами.

Если ваши окна буквально поросли грязью, то одним заходом тут не отделаешься. Для начала возьмите ведро или таз, налейте воды и добавьте пару столовых ложек моющего средства. Взбейте пену и хорошенько смойте грязь со стекол. Излишки воды можно убрать тряпкой или полотенцем. Вторым этапом будет ополаскивание стекла с уксусом. Для этого сделайте раствор с расчетом 2 столовые ложки уксуса 9% на литр воды. Еще раз тщательно промойте окно. Чтобы избавиться от всех разводов, как следует протрите стекло мягкой газетой или бумажным полотенцем. Готово!

Для не слишком грязных окон подойдет раствор, где моющее средство и уксус можно совместить. Такие стекла можно помыть и один раз, главное — сделайте это с обеих сторон. Не забудьте насухо все вытереть. Если на ваших окнах какое-то особое покрытие, лучше воспользоваться микрофиброй или так называемой искусственной замшей. Они точно не поцарапают напыление.



Если вы боитесь высоты, а на подоконнике у вас кружится голова, пожалуйста, воздержитесь от самостоятельной уборки. Сейчас для этого можно заказать как человека, так и робота. И, по возможности, не мойте окна одни, пусть вас кто-нибудь подстрахует.

