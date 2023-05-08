В Ленобласти проходит пробег «Бессмертного мотополка». Дрозденко – на байке во главе колонны

В Ленобласти проходит акция «Бессмертный мотополк», посвященная 80-летию прорыва блокады Ленинграда. В ней участвуют более 30 байкеров, сообщает 8 мая пресс-служба администрации региона.
пресс-служба Ленобласти
Возглавляет колонну губернатор Александр Дрозденко. Мотоциклисты везут портреты участников Великой Отечественной войны, стартовав от деревни Керро во Всеволожском районе – там пролегал Лемболовский батальонный рубеж обороны. Путь проходит через мемориал «Рубежный камень» и завершается у музея «Прорыв блокады Ленинграда».
пресс-служба Ленобласти
Напомним, в Петербурге традиционное шествие «Бессмертного полка» не состоится в целях безопасности. Председатель Заксобрания Александр Бельский предложил размещать портреты ветеранов на автомобилях, одежде и бейджах.