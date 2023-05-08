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    В Ленобласти проходит пробег «Бессмертного мотополка». Дрозденко – на байке во главе колонны

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    В Ленобласти проходит акция «Бессмертный мотополк», посвященная 80-летию прорыва блокады Ленинграда. В ней участвуют более 30 байкеров, сообщает 8 мая пресс-служба администрации региона.

    пресс-служба Ленобласти

    Возглавляет колонну губернатор Александр Дрозденко. Мотоциклисты везут портреты участников Великой Отечественной войны, стартовав от деревни Керро во Всеволожском районе – там пролегал Лемболовский батальонный рубеж обороны. Путь проходит через мемориал «Рубежный камень» и завершается у музея «Прорыв блокады Ленинграда».

    пресс-служба Ленобласти

    Напомним, в Петербурге традиционное шествие «Бессмертного полка» не состоится в целях безопасности. Председатель Заксобрания Александр Бельский предложил размещать портреты ветеранов на автомобилях, одежде и бейджах.

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