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    Петербург признали самым популярным направлением для путешествий на 9 Мая

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    Петербург возглавил рейтинг направлений для патриотического туризма. Об этом 8 мая сообщила пресс-служба Смольного со ссылкой на сервисы бронирований.

    Так, выбирая, куда поехать на 9 Мая, 18% путешественников решили отправиться в город на Неве. Второе место с большим отрывом делят Москва и Волгоград. Третье занимает Калининград.

    В Смольном напомнили, что утром 9 Мая в Петербурге пройдет военный парад. В 14:00 на Дворцовой площади и в 19:00 на «Газпром Арене» запланированы праздничные концерты. Завершится День Победы салютом, который будет дан в 22:00 от Петропавловской крепости.

    В честь праздника зажгут огни Ростральных колонн на стрелке Васильевского острова. Также оформление дополнят «Лучи Победы» при въезде на Московский проспект со стороны Пулковского шоссе и световые инсталляции на брандмауэрах зданий.

    Жителей и гостей города ждут театральные премьеры, общедоступные концерты, лекции и выставки. На официальном туристском портале города Visit Petersburg есть подборка военно-исторических маршрутов, в том числе «Жизнь блокадного Ленинграда» и «Огонь Балтийской эскадры».

    Подробнее о том, как провести в Петербурге 9 Мая, читайте в гиде «Фонтанки».

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