Петербург признали самым популярным направлением для путешествий на 9 Мая

Петербург возглавил рейтинг направлений для патриотического туризма. Об этом 8 мая сообщила пресс-служба Смольного со ссылкой на сервисы бронирований.
Так, выбирая, куда поехать на 9 Мая, 18% путешественников решили отправиться в город на Неве. Второе место с большим отрывом делят Москва и Волгоград. Третье занимает Калининград.
В Смольном напомнили, что утром 9 Мая в Петербурге пройдет военный парад. В 14:00 на Дворцовой площади и в 19:00 на «Газпром Арене» запланированы праздничные концерты. Завершится День Победы салютом, который будет дан в 22:00 от Петропавловской крепости.
В честь праздника зажгут огни Ростральных колонн на стрелке Васильевского острова. Также оформление дополнят «Лучи Победы» при въезде на Московский проспект со стороны Пулковского шоссе и световые инсталляции на брандмауэрах зданий.
Жителей и гостей города ждут театральные премьеры, общедоступные концерты, лекции и выставки. На официальном туристском портале города Visit Petersburg есть подборка военно-исторических маршрутов, в том числе «Жизнь блокадного Ленинграда» и «Огонь Балтийской эскадры».
Подробнее о том, как провести в Петербурге 9 Мая, читайте в гиде «Фонтанки».