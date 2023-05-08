Петербург признали самым популярным направлением для путешествий на 9 Мая

Петербург возглавил рейтинг направлений для патриотического туризма. Об этом 8 мая сообщила пресс-служба Смольного со ссылкой на сервисы бронирований.



Так, выбирая, куда поехать на 9 Мая, 18% путешественников решили отправиться в город на Неве. Второе место с большим отрывом делят Москва и Волгоград. Третье занимает Калининград.



В Смольном напомнили, что утром 9 Мая в Петербурге пройдет военный парад. В 14:00 на Дворцовой площади и в 19:00 на «Газпром Арене» запланированы праздничные концерты. Завершится День Победы салютом, который будет дан в 22:00 от Петропавловской крепости.

