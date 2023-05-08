Число погибших при пожарах в Курганской области выросло до шести

Не менее шести человек погибли в результате пожаров в Курганской области. Об этом 8 мая пишет ТАСС со ссылкой на собеседника в медицинских кругах.
Кроме того, по словам источника, 14 человек получили различные травмы, в основном ожоговые. Пострадавших госпитализировали.
Тем временем власти объявили о первых компенсациях. Губернатор Вадим Шумков заявил, что потерявшие имущество жители получат по 10 тысяч рублей. Выплаты начнутся уже сегодня. А за полную потерю имущества погорельцам обещают по 50 тысяч.
Глава региона добавил, что сейчас все, кто лишился домов, находятся в пунктах временного размещения. Этим людям помогут с восстановлением документов.
45.RU пишет, что к утру 8 мая в МЧС заявили, что в Курганской области ликвидированы шесть из девяти ландшафтных пожаров. Локализованы три лесных пожара из четырех действующих. С огнем продолжают бороться 1290 человек, задействованы 332 единицы техники, включая авиацию МЧС (три самолета Ил-76, самолет Бе-200 и вертолеты Ми-8).
Пожары в Курганской области вспыхнули накануне. Власти объявили об эвакуации ряда деревень и микрорайонов в Кургане. Было возбуждено уголовное дело о халатности. Введен режим ЧС.
Продолжается тушение пожаров и в соседней с ней Свердловской области. E1 пишет, что к утру 8 мая в регионе действуют 64 природных пожара на площади 54 157 гектаров. Локализовано 16 из них. Самый крупный локализованный пожар — в Горноуральском городском округе, его площадь — 700 гектаров. За два дня эвакуировано 1241 человек, пожары тушат 4807 человек и несколько тысяч волонтеров, работают два борта Ми-8 от Министерства обороны РФ, три борта от МЧС России, в том числе вертолет Ми-8, самолеты Бе-200 и Ил-76.