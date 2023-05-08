Число погибших при пожарах в Курганской области выросло до шести

Не менее шести человек погибли в результате пожаров в Курганской области. Об этом 8 мая пишет ТАСС со ссылкой на собеседника в медицинских кругах.



Кроме того, по словам источника, 14 человек получили различные травмы, в основном ожоговые. Пострадавших госпитализировали.



Тем временем власти объявили о первых компенсациях. Губернатор Вадим Шумков заявил, что потерявшие имущество жители получат по 10 тысяч рублей. Выплаты начнутся уже сегодня. А за полную потерю имущества погорельцам обещают по 50 тысяч.



Глава региона добавил, что сейчас все, кто лишился домов, находятся в пунктах временного размещения. Этим людям помогут с восстановлением документов.

