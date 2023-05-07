Пыльные бури. В Петербурге назвали районы с самым загрязненным воздухом

В апреле уровень загрязнения воздуха в Петербурге был повышенным. Это связано с запыленностью после таяния снега и высыхания «подстилающей поверхности». Об этом говорится в отчете Северо-Западного УГМС.



Специалисты в ходе исследования отбирали пробы воздуха для определения концентраций веществ. Выяснилось, что наиболее всего воздух в городе был загрязнен взвешенными веществами (включают в себя пыль, золу, сажу, дым, сульфаты, нитраты и другие твердые составляющие). Их концентрация была повышенной в Василеостровском, Московском и Красносельском районах.

