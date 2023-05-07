Пыльные бури. В Петербурге назвали районы с самым загрязненным воздухом

В апреле уровень загрязнения воздуха в Петербурге был повышенным. Это связано с запыленностью после таяния снега и высыхания «подстилающей поверхности». Об этом говорится в отчете Северо-Западного УГМС.
Специалисты в ходе исследования отбирали пробы воздуха для определения концентраций веществ. Выяснилось, что наиболее всего воздух в городе был загрязнен взвешенными веществами (включают в себя пыль, золу, сажу, дым, сульфаты, нитраты и другие твердые составляющие). Их концентрация была повышенной в Василеостровском, Московском и Красносельском районах.
В Петроградском, Фрунзенском, Калининском, Центральном районах уровень загрязнения воздуха в апреле был низким, утверждают эксперты.
Максимальные концентрации диоксида азота, аммиака, диоксида серы, оксида углерода и других вредных веществ не превышали в апреле предельно допустимых значений. Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения в прошлом месяце не было.
«Фонтанка» в апреле рассказывала о пыльных бурях, которые бушевали на улицах Петербурга после того, как в городе растаял снег. И даже объявляла конкурс на самую пыльную улицу. Весной без пыли не обходится никогда, и её так много, что коммунальщики собирают её в кучи и вывозят почти как снег. В 2022 году в Смольном это объясняли тем, что зимой в городе использовали больше песка, чем обычно.