Петербургские бури. «Фонтанка» ищет самую пыльную улицу в городе — видео

В телеграм-канале «Фонтанка» попросила горожан присылать фото и видео с улиц, чтобы выяснить, какая же самая пыльная.

Пока что лидируют кадры с Московского и Заневского проспектов, но то ли ещё будет — присылайте свои кадры в наш бот в тг-канале .

Пыльно также на Детскосельском, Московской площади, на проспекте Авиаконструкторов, на участке от Плесецкой улицы до Глухарской.



В Петербурге начался сезон пылевых бурь: смог над городом, пылевые столбы на улицах. Правда, синоптики сомневаются, что сверху над городом — именно пыль. «Возможно, так конденсируется влага», — считает Михаил Леус из погодного центра «ФОБОС».

