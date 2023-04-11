Петербургские бури. «Фонтанка» ищет самую пыльную улицу в городе — видео

В телеграм-канале «Фонтанка» попросила горожан присылать фото и видео с улиц, чтобы выяснить, какая же самая пыльная.
«Фонтанка.ру»
Пока что лидируют кадры с Московского и Заневского проспектов, но то ли ещё будет — присылайте свои кадры в наш бот в тг-канале.
Пыльно также на Детскосельском, Московской площади, на проспекте Авиаконструкторов, на участке от Плесецкой улицы до Глухарской.
В Петербурге начался сезон пылевых бурь: смог над городом, пылевые столбы на улицах. Правда, синоптики сомневаются, что сверху над городом — именно пыль. «Возможно, так конденсируется влага», — считает Михаил Леус из погодного центра «ФОБОС».
Зато внизу — точно столбы пыли. Их пытаются убирать метлой дворники, но в некоторых случаях лишь усугубляют ситуацию. Помогают вода и шампунь: на мытьё улиц за неделю потратили 13 тыс. литров шампуня и 34 тыс. кубометров воды, по данным комитета по благоустройству.
Пылевые бури — старая проблема для Петербурга, «Фонтанка» рассказывала о ней не раз. Весной без пыли не обходится никогда, и её так много, что коммунальщики собирают её в кучи и вывозят почти как снег.