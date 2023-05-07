«Во поле БПЛА упала». Власти Крыма показали сбитый украинский беспилотник

Появились фото одного из 22 беспилотников, которые в ночь на 7 мая атаковали Крым. Снимки выложил в своем телеграм-канале советник главы республики Олег Крючков.

На снимках с большой степенью вероятности БПЛА Mugin-5 Pro китайского производства. Размах крыльев 5 метров, способен нести 25 килограммов взрывчатки. В СМИ звучали предположения, что именно такие аппараты недавно использовались также для нападений на нефтехранилища на территории России.

О массированной атаке дронов в Крыму 7 мая сообщило Минобороны РФ. По данным ведомства, в течение ночи над акваторией Черного моря средствами противовоздушной обороны обнаружены и уничтожены 22 ударных беспилотника.

Ранее об атаке дронов на Севастополь рассказал губернатор города Михаил Развожаев. К шести часам утра 7 мая украинских БПЛА в Крыму насчитали более десятка. Как минимум один потерял управление и упал, возможно, именно он на фото. Никакие объекты в Севастополе не пострадали.

