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    «Во поле БПЛА упала». Власти Крыма показали сбитый украинский беспилотник

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    Появились фото одного из 22 беспилотников, которые в ночь на 7 мая атаковали Крым. Снимки выложил в своем телеграм-канале советник главы республики Олег Крючков.

    На снимках с большой степенью вероятности БПЛА Mugin-5 Pro китайского производства. Размах крыльев 5 метров, способен нести 25 килограммов взрывчатки. В СМИ звучали предположения, что именно такие аппараты недавно использовались также для нападений на нефтехранилища на территории России.

    О массированной атаке дронов в Крыму 7 мая сообщило Минобороны РФ. По данным ведомства, в течение ночи над акваторией Черного моря средствами противовоздушной обороны обнаружены и уничтожены 22 ударных беспилотника.

    Ранее об атаке дронов на Севастополь рассказал губернатор города Михаил Развожаев. К шести часам утра 7 мая украинских БПЛА в Крыму насчитали более десятка. Как минимум один потерял управление и упал, возможно, именно он на фото. Никакие объекты в Севастополе не пострадали.

    Накануне глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что над полуостровом сбили баллистическую ракету украинского оперативного ракетно-тактического комплекса «Гром-2». Позже стало известно, что сбитых ракет было две. Тогда тоже обошлось без разрушений и пострадавших.

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    Комментарии 10

    Гость07 Мая 2023 в 17:48
    Да уж, 38 снайперов.
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