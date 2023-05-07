Минобороны РФ: 22 ударных беспилотника Украины уничтожены над Черным морем

В течение ночи над акваторией Черного моря средствами противовоздушной обороны обнаружены 22 ударных украинских беспилотных летательных аппарата. Все БПЛА уничтожены огнем зенитных ракетных комплексов или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, сообщает 7 мая Минобороны РФ.
Ранее о массированной атаке дронов на Севастополь рассказал губернатор города Михаил Развожаев. К шести часам утра украинских БПЛА в Крыму насчитали более десятка. Один потерял управление и упал в лесополосе. Другой беспилотник был сбит над морем в районе мыса Херсонес, еще один — над морем со стороны Северного мола. Никакие объекты в Севастополе не пострадали.
Накануне глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что над полуостровом сбили баллистическую ракету украинского оперативного ракетно-тактического комплекса