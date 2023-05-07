Неизвестные пришли в CDEK со стеклянными кирпичами Фальконье, похожими на украденные из исторического дома в Петербурге

Стеклянные кирпичи Фальконье, подозрительно похожие на те, что недавно варварским образом украли из исторического дома на Литейном, принесли в один из петербургских пунктов CDEK. Сотрудник компании заподозрил в отправителях предполагаемых разорителей парадной.

Как стало известно «Фонтанке» 7 мая, накануне около 13:00 в один из пунктов службы доставки в Центральном районе зашли два молодых человека. Им потребовалось отправить в Москву довольно необычные предметы – стеклянные кирпичи Фальконье. Это выдуваемые вручную и полые внутри стеклоблоки, которые можно встретить в петербургских дореволюционных домах.



Такие же два дня назад неизвестные вырезали и украли из окон в доме на Литейном проспекте. Прочитавший об этом на «Фонтанке» сотрудник службы доставки заподозрил неладное. Да и внешне клиенты напомнили ему персонажей с видео, которое снял местный житель. Он же обратился в полицию с заявлением о случившемся.

«Фонтанка.ру»

Фото: предоставлено «Фонтанке» Поделиться Поделиться





Как рассказал «Фонтанке» бдительный сотрудник курьерской службы, он принял предметы к отправке, поскольку этого требует регламент компании. На оформление и упаковку 21 стеклянного кирпича ушла пара часов. По словам мужчины, после этого он обратился в полицию, сотрудники правоохранительных органов приехали в течение 15 минут, сфотографировали все данные отправителей, их лица на видео с камер видеонаблюдения и уехали. Также оператор пункта выдачи заказов сообщил, что уведомил о случившемся службу безопасности компании, как того требует регламент.



Мужчина провел собственное расследование и выяснил, что для данного отправителя эта партия кирпичей уже вторая. Первую он отправлял через другой пункт на другой адрес, и она была в 10 раз меньше.

К тому же имя клиента, полностью совпадает с именем автора объявления о продаже стеклоблоков Фальконье, найденном на сайте бесплатных объявлений.

Фото: скриншот с сайта avito.ru Фото: скриншот с сайта avito.ru Поделиться Поделиться





«Стеклоблоки фольканье до революционные с клеймом компании <М. Франкъ и К> цельные 4000 за штуку угловые и крайние 3000 (орфография и пунктуация сохранены – Прим. «Ф»)», – гласило описание. Наличие угловых и крайних элементов в продаже как бы намекало на их происхождение.

Объявление было активным как минимум до часу дня 7 мая, но сейчас оно отмечено как отклоненное модератором. «Фонтанка» обратилась с запросом в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, а также в пресс-службу СДЭК.

